Campania, mascherina obbligatoria: la nuova ordinanza di De Luca (Di giovedì 10 febbraio 2022) L'aveva anticipato e l'ha fatto. Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha emesso una nuova ordinanza sull'obbligo di mascherina fino alla fine del mese di febbraio: "Resta obbligatorio, sul territorio regionale". "In ogni luogo non isolato – ad esempio nei centri urbani, nelle piazze, sui lungomari nelle ore e situazioni di affollamento – nonché L'articolo

