Campania incurabile

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Grazie a una delibera voluta dal governatore Vincenzo De Luca, per gli abitanti della regione è ormai difficile accedere a prestazioni sanitarie. Al loro «plafond» sono imposti limiti sempre più stretti. Risultato: migliaia di interventi ed esami rinviati a data da destinarsi. Una situazione già critica, peggiorata dal coronavirus. I vecchi adagi hanno quasi sempre una loro profetica essenza. Vedi Napoli e poi muori, si dice. Muori di nostalgia. Muori di sorpresa. Oppure muori perché, da queste parti, diventa sempre più difficile curarsi. A meno di non sostenere a proprie spese le visite che pubblico e privato accreditato ormai non riescono più ad assicurare, ridotti, come sono, a contendersi la torta sempre più piccola messa a tavola dalla Regione. Quest’anno, però, l’ente guidato dal governatore-sceriffo Vincenzo De Luca (Pd) si è superato: con la delibera ...