Cambia la Costituzione, la tutela dell’ambiente è ora valore fondante: soddisfazione da WWF Italia (Di giovedì 10 febbraio 2022) soddisfazione è stata espressa con un comunicato stampa da WWF Italia per l’approvazione definitiva con cui sono stati modificati gli articoli 9 e 41 della nostra Costituzione per inserirvi la tutela dell’ambiente Il voto definitivo c’è stato l’8 febbraio scorso con un solo voto contrario e 460 voti a favore superando ampiamente anche la maggioranza prevista L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 10 febbraio 2022)è stata espressa con un comunicato stampa da WWFper l’approvazione definitiva con cui sono stati modificati gli articoli 9 e 41 della nostraper inserirvi laIl voto definitivo c’è stato l’8 febbraio scorso con un solo voto contrario e 460 voti a favore superando ampiamente anche la maggioranza prevista L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

arpatoscana : RT @MarevivoOnlus: La tutela dell’#ambiente, della #biodiversità e degli ecosistemi è stata inserita fra i principi fondamentali della #Cos… - angelicabaires : RT @coerente66: #gfvip #Amici21 #gfvip6 Mentre guardate amici e Grande Fratello una persona Draghi che nessuno ha votato infiltrato da Schw… - cricri1964 : Ambiente, Mercalli: “Inutile modificare la Carta se non cambia la nostra politica” - NCicuta : RT @Shadowmere16: Sapete quand'è che dissero 'tanto non cambia niente'? Quando riformarono l'art. 81 della Costituzione per metterci il par… - Nobuo89 : RT @Shadowmere16: Sapete quand'è che dissero 'tanto non cambia niente'? Quando riformarono l'art. 81 della Costituzione per metterci il par… -