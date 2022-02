Calciomercato Juventus | il big ha già detto sì | addio certo a giugno

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | @juventusfc, spazio ai rinnovi: #DeSciglio il primo nome sulla lista - Gazzetta_it : Juve tra Dybala e Raspadori: la Signora parla con Paulo ma studia l'erede - GiovaAlbanese : Effetto triplo del #calciomercato di gennaio della #Juventus ? ?? #Gatti ?? #Vlahovic ?? #Zakaria ?? #TreSuTre ?????? - Lelouchkudoo : Vlahovic al posto di Higuain, Morata al posto di Mandzukic, Zakaria, Loca, Arthur a rotazione a centrocampo, Danilo… - sportli26181512 : Juve-Sassuolo, le formazioni ufficiali: la scelta su Kaio Jorge e la sorpresa in difesa per Dionisi: Le formazioni… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

Calciomercato.com

Commenta per primo Le formazioni di- Sassuolo, quarto di finale di Coppa Italia:(4 - 3 - 3): Perin; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; McKennie, Arthur, Zakaria; Cuadrado, Vlahovic, Dybala. All. : Allegri. Sassuolo (4 - 2 - 3 - 1) : Pegolo; Ayhan, Tressoldi, ...FORMAZIONI UFFICIALI(4 - 2 - 3 - 1): Perin; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Arthur, Zakaria; Cuadrado, Dybala, McKennie; Vlahovic. (A disp. Szczesny, Pinsoglio, Danilo, Morata, ...La Juventus pianifica le prossime mosse di calciomercato: la stella di Allegri è già pronta a salutare la Serie A In attesa di scendere in campo contro il Sassuolo per i quarti di finale di Coppa ...il vivaio della Juve ti dà grandi ambizioni. Mi aspetto una squadra tosta. Ma noi andremo lì per giocare la nostra gara come l'ultima in casa, perché vogliamo incamerare più punti possibile già ora.