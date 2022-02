Calciomercato Juventus | è fuori dai piani | destinazione a sorpresa

Leggi su goalnews

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Goal News: Kean vicino al Psg, Everton sull'attaccante La Juve avrebbe già trovato l'accordo con il Psg per il trasferimento di Moise Kean in Ligue 1. Everton sull'attaccante. Il 19enne attaccante bianconero sembra destinato a lasciare Torino a giugno, dopo soli sei mesi da protagonista in Serie A. Il club francese avrebbe raggiunto un accordo con laper un trasferimento a titolo definitivo da 25 milioni di euro più 5 di bonus. L'Everton, intanto, sarebbe in pole position per assicurarsi l'attaccante della Nazionale under 21.? Lacontinua a fare grandi mosse di mercato, sia in termini di acquisti che di possibili partenze. Ci sono stati parecchi esuberi nella rosa della, Allegri sembra aver delineato la sua gerarchia e la dirigenza sarà più brava a ...