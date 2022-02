Calcio: Rooney, 'tacchetti più lunghi per far male a quelli del Chelsea ma mi infortunai io' (Di giovedì 10 febbraio 2022) Roma, 10 feb. - (Adnkronos) - "Sapevo che nella ripresa i centrali del Chelsea mi avrebbero marcato più duramente e per questo decisi di indossare scarpette nuove, con tacchetti metallici più lunghi e pesanti perché volevo fare del male a qualcuno. John Terry lasciò lo stadio in stampelle, a causa di un buco nel piede che gli procurai durante lo scontro". A dichiararlo, nel documentario 'Rooney', e l'ex giocatore del Manchester United che ricorda così il fallo antisportivo e l'infortunio, allo Stamford Bridge nel 2006, contro il Chelsea di Mourinho. "Le borchie erano legali, ma indossarle quel giorno si rivelò una scelta sbagliata", ammette. "Alla fine che tu creda o no nel karma, la decisione di indossare scarpe diverse rispetto al solito, mi si rivoltò drammaticamente contro. Durante ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022) Roma, 10 feb. - (Adnkronos) - "Sapevo che nella ripresa i centrali delmi avrebbero marcato più duramente e per questo decisi di indossare scarpette nuove, conmetallici piùe pesanti perché volevo fare dela qualcuno. John Terry lasciò lo stadio in stampelle, a causa di un buco nel piede che gli procurai durante lo scontro". A dichiararlo, nel documentario '', e l'ex giocatore del Manchester United che ricorda così il fallo antisportivo e l'infortunio, allo Stamford Bridge nel 2006, contro ildi Mourinho. "Le borchie erano legali, ma indossarle quel giorno si rivelò una scelta sbagliata", ammette. "Alla fine che tu creda o no nel karma, la decisione di indossare scarpe diverse rispetto al solito, mi si rivoltò drammaticamente contro. Durante ...

