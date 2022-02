Calcio | l’Italia rimane al sesto posto del ranking FIFA | il Belgio sempre in vetta

Leggi su oasport

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Non ci sono cambiamenti per quanto riguarda la Nazionale italiana dinel. La compagine tricolore si conferma, infatti, adella classifica mondiale. Una graduatoria nella quale èila comandare, davanti al Brasile e alla Francia. L’unica variazione da sottolineare rispetto all’ultimo aggiornamento è il passo avanti dell’Argentina che, sfruttando le vittorie recenti nelle qualificazioni ai Mondiali 2022 contro Cile e Colombia, ha scavalcato l’Inghilterra e si è portata in quarta posizione. Altri scostamenti significativi sono quelli legati alla Coppa d’Africa. La vittoria finale del Senegal ha portato tale formazione al 18del(miglior posizionamento mai ottenuto). Hanno scalato ...