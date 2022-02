Calcio: Coppa Italia, Juve con Dybala-Vlahovic, Sassuolo con Scamacca-Raspadori (Di giovedì 10 febbraio 2022) Torino, 10 feb. - (Adnkronos) - Prima sfida in assoluto in Coppa Italia tra Juventus e Sassuolo che all'Allianz Stadium dalle ore 21 si giocano l'accesso alle semifinali. Allegri non fa riposare Vlahovic che sarà al centro dell'attacco con Dybala, in difesa coppia dentrale De Ligt-Bonucci. Dionisi con Scamacca riferimento più avanzato. Alle sue spalle, Berardi, Raspadori e Traore. Questi gli 11 iniziali: JuveNTUS (4-4-2): Perin; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Zakaria, Arthur, McKennie; Dybala, Vlahovic. Allenatore: Allegri. Sassuolo (4-2-3-1): Pegolo; Tressoldi, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Harroui, Lopez; Berardi, Raspadori, Traore; ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022) Torino, 10 feb. - (Adnkronos) - Prima sfida in assoluto intrantus eche all'Allianz Stadium dalle ore 21 si giocano l'accesso alle semifinali. Allegri non fa riposareche sarà al centro dell'attacco con, in difesa coppia dentrale De Ligt-Bonucci. Dionisi conriferimento più avanzato. Alle sue spalle, Berardi,e Traore. Questi gli 11 iniziali:NTUS (4-4-2): Perin; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Zakaria, Arthur, McKennie;. Allenatore: Allegri.(4-2-3-1): Pegolo; Tressoldi, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Harroui, Lopez; Berardi,, Traore; ...

