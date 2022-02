**Calcio: Coppa Italia, Atalanta ko 3-2 e Fiorentina in semifinale** (Di giovedì 10 febbraio 2022) Bergamo, 10 feb. - (Adnkronos) - La Fiorentina batte 3-2 l'Atalanta e si qualifica per la semifinale di Coppa Italia dove aspetta la vincente di Juventus-Sassuolo. Al Gewiss Stadium di Bergamo i viola passano in vantaggio con Piatek su rigore al 9', i padroni di casa ribaltano la partita con Zappacosta al 30' e Boga al 56'; ancora Piatek trova il 2-2 al 71' con un tap-in dopo aver sbagliato un altro rigore. Gli ospiti in dieci per l'espulsione di Martinez Quarta al 79', trovano il gol partita con Milenkovic al 94'. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022) Bergamo, 10 feb. - (Adnkronos) - Labatte 3-2 l'e si qualifica per la semifinale didove aspetta la vincente di Juventus-Sassuolo. Al Gewiss Stadium di Bergamo i viola passano in vantaggio con Piatek su rigore al 9', i padroni di casa ribaltano la partita con Zappacosta al 30' e Boga al 56'; ancora Piatek trova il 2-2 al 71' con un tap-in dopo aver sbagliato un altro rigore. Gli ospiti in dieci per l'espulsione di Martinez Quarta al 79', trovano il gol partita con Milenkovic al 94'.

Advertising

sportface2016 : #MilanLazio, #Immobile si fa male e se la prende con l'arbitro: 'Siete una banda di scarsi' - sportface2016 : #Salvini: 'Derby in #CoppaItalia? Il #Milan ha già vinto quello vero, possiamo anche far vincere la #Lazio stasera'… - SkySport : ATALANTA-FIORENTINA 2-3 Risultato finale ? ? rig. #Piatek (9') ? #Zappacosta (30') ? #Boga (56') ? #Piatek (71') ?… - CorSport : #CoppaItalia, #AtalantaFiorentina 2-3: #Milenkovic decide al 93', Italiano in semifinale ?? - ChiaraLocatell7 : RT @AxlGuidato: Senegal. 16 ML di abitanti. Ieri 19 casi di covid in tutto il paese e zero decessi. Copertura vaccinale inesistente (8,5%… -