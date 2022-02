Calano contagi, ricoveri e terapie intensive. Ricciardi: tanti morti anche per la carenza di personale (Di giovedì 10 febbraio 2022) Ancora in calo i contagi. Sono 75.861 i nuovi casi di covid in Italia, secondo i dati del bollettino quotidiano diffuso dalla Protezione Civile e dal ministero della Salute. Ieri erano stati 81.367. Ancora alto, purtroppo, il numero dei morti, anche se inferiore a ieri (384), sono 325 i decessi nelle ultime 24 ore. Numeri che portano a superare per la prima volta la soglia di 150mila vittime dall’inizio dell’emergenza. Covid, in calo contagi e ricoveri Sono 683.715 i tamponi effettuati da ieri che portano il tasso positività all’11,1%, stabile rispetto a 24 ore fa. Buone notizie sul fronte ospedaliero. Calano i ricoveri e le terapie intensive. Sono 17.354 i ricoverati con sintomi (17.932 ieri), meno 578 rispetto a ieri. In calo ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 10 febbraio 2022) Ancora in calo i. Sono 75.861 i nuovi casi di covid in Italia, secondo i dati del bollettino quotidiano diffuso dalla Protezione Civile e dal ministero della Salute. Ieri erano stati 81.367. Ancora alto, purtroppo, il numero deise inferiore a ieri (384), sono 325 i decessi nelle ultime 24 ore. Numeri che portano a superare per la prima volta la soglia di 150mila vittime dall’inizio dell’emergenza. Covid, in caloSono 683.715 i tamponi effettuati da ieri che portano il tasso positività all’11,1%, stabile rispetto a 24 ore fa. Buone notizie sul fronte ospedaliero.e le. Sono 17.354 i ricoverati con sintomi (17.932 ieri), meno 578 rispetto a ieri. In calo ...

fattoquotidiano : Covid, Gimbe: nell’ultima settimana -27,2% di contagi, calano i ricoveri e le intensive ma non i decessi. Oltre 7 m… - Agenzia_Italia : I #contagi calano di quasi un terzo ma non scende il numero dei decessi da #COVID19 @GIMBE - MediasetTgcom24 : Covid, Gimbe: calano contagi, ma crollano i nuovi vaccinati over 50 #covid #gimbe - AnsaCalabria : COVID: il punto in Calabria. Calano contagi (1.412), sei i decessi. Diminuiscono i ricoveri |#ANSA - tobiamc : RT @TgrRaiToscana: In Toscana calano i nuovi positivi ma tanti sono ancora ricoverati ed è alto il numero dei decessi. Anche se da domani s… -