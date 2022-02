(Di giovedì 10 febbraio 2022) Attiva ora Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati e disdici quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra ...

Advertising

sportli26181512 : Cabrini: 'Juve, l'entusiasmo sarà decisivo. Sfida con la Dea? Chi sbaglia ora salta': Cabrini: 'Juve, l'entusiasmo… - Gazzetta_it : Cabrini: 'Juve, l'entusiasmo sarà decisivo. Sfida con la Dea? Chi sbaglia ora salta' - chri_lunardi : @CarloAl87550029 @__pierpbusio__ Anche io! E anche un paio di anni dopo, Juve Panathinaikos 3 - 2. Perso ad Atene 1… -

Ultime Notizie dalla rete : Cabrini Juve

Juventus News 24

Ma Antonio, bandiera bianconera e azzurra da sei scudetti in 13 stagioni con la Signora e ... da cui dipendono i sogni di gloria della. Fino allo scudetto? Guarda tutta la Serie A TIM su ...Il Milan prova a reagire ma lasi chiude con attenzione e riparte con rapidità e precisione. ... Passano pochi minuti quando arriva un altro cross, stavolta dalla sinistra ad opera di. ...Juventus: Tacconi; Favero e Cabrini; Bonini Brio e Scirea; Mauro (dall’80’ Pioli), Pin, Serena, Platini e Laudrup. In panchina: Bodini, Caricola, Briaschi e Pacione. Allenatore: Trapattoni. Verona: ...La Juventus ha invece ormai la sua fisionomia e in campo ci sono ... Passano pochi minuti quando arriva un altro cross, stavolta dalla sinistra ad opera di Cabrini. Munaron decide di intervenire ...