Bruno Barbieri | il giudice di MasterChef cambia vita | ecco il suo “nuovo lavoro”

Leggi su topicnews

(Di giovedì 10 febbraio 2022)si cimenta in unprogetto.di cosa si tratta nel dettaglio.è uno chef diventato famoso soprattutto per essere ildi Masterchet, il programma di Sky Italia in cui aspiranti chef si sfidano. Ma lo chef ha condotto anche 4 hotel, che sul formato della versione inglese condotta da Gordon Ramsay, vede il cuoco nelle vesti di presentatore e temibilenel valutare quattro strutture alberghiere.– Foto presa dal profilo Instagram dello chefNel corso della sua carriera ai fornelli ha ottenuto molti riconoscimenti. Sono ben sette le stelle Michelin che ha guadagnato riuscendo a diventare uno dei cuochi che hanno avuto più riconoscimento in ...