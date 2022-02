Brooke Shields | questo è il mio corpo | un Senza veli pazzesco a 56 anni | la foto da bollino rosso | Guarda

Brooke Shields, "questo è il mio corpo": un topless pazzesco a 56 anni, la foto da bollino rosso | Guarda (Di giovedì 10 febbraio 2022) A distanza di 40 anni, Brooke Shields replica l'iconica campagna della Calvin Klein. Dunque infila di nuovo un paio di jeans e posa in Senza veli per la Jordache, un'azienda di abbigliamento americana. Nello scatto, l'attrice appare di spalle con le mani che coprono il seno. Intervistata da People, la Shields ha fatto sapere che per le foto non ha voluto nessun ritocco. "E' importante far vedere che questo è il mio corpo a 56 anni. E' meglio essere onesti, e lo stiamo stati", ha sottolineato. Guardando questo servizio fotografico, torna subito alla mente quello che la modella e attrice americana fece a soli 15 anni. Era alla fine degli ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022) A distanza di 40replica l'iconica campagna della Calvin Klein. Dunque infila di nuovo un paio di jeans e posa inper la Jordache, un'azienda di abbigliamento americana. Nello scatto, l'attrice appare di spalle con le mani che coprono il seno. Intervistata da People, laha fatto sapere che per lenon ha voluto nessun ritocco. "E' importante far vedere cheè il mioa 56. E' meglio essere onesti, e lo stiamo stati", ha sottolineato.ndoserviziografico, torna subito alla mente quello che la modella e attrice americana fece a soli 15. Era alla fine degli ...

