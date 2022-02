Brioche allo yogurt con ripieno di marmellata | Senza forno e senza lievitazione

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Non sai quale dolce preparare? Niente paura se hai in casa dellopotrai creare un dessert croccante e soffice in soli 5 minuti. La ricetta di oggi è facile e veloce da realizzare. Questo dolce fritto sorprenderà gli ospiti e sarà buonissimo anche come merenda per grandi e piccini. Gli ingredienti utili sono i seguenti: 350 gr di farina 00 200 gr dinaturale 8 gr di lievito per dolci 1 uovo 8 gr di zucchero vanigliato2 cucchiai di zucchero ½ cucchiaino di sale Farina di cocco 2 cucchiai di olio Prima preparazione In una boule versiamo un uovo intero, il sale, lo zucchero e quello vanigliato e mescoliamo con una frusta a mano. Dopodiché aggiungiamo loe amalgamiamo gli ingredienti. Versiamo l’olio e lavoriamo fino ad ottenere un composto liscio e cremoso. A questo punto aggiungiamo ...