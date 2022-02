Brasile, oro estratto illegalmente dalle terre indigene venduto a un’azienda italiana. Verdi: “Abbiamo presentato un esposto” (Di giovedì 10 febbraio 2022) Oro estratto illegalmente in Brasile finiva nei magazzini di un’azienda leader italiana ed europea nel commercio di metalli preziosi, la Chimet Spa, con sede nell’Aretino. A svelare lo smercio è stata un’inchiesta della Polizia Federale che ha indagato su una complessa organizzazione criminale di estrazione illegale che opera nel sud del Pará, per la precisione nelle terre indigene Kayapó, come riporta Folha de S.Paulo. Proteste da parte di Europa Verde che chiede ulteriori accertamenti: “Questa vicenda va chiarita e per questo Abbiamo inviato un esposto alla procura della Repubblica di Arezzo”, ha dichiarato il co-portavoce nazionale, Angelo Bonelli. Secondo quanto si legge, il meccanismo criminale è stato smascherato in ottobre con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022) Oroinfiniva nei magazzini dileadered europea nel commercio di metalli preziosi, la Chimet Spa, con sede nell’Aretino. A svelare lo smercio è stata un’inchiesta della Polizia Federale che ha indagato su una complessa organizzazione criminale di estrazione illegale che opera nel sud del Pará, per la precisione nelleKayapó, come riporta Folha de S.Paulo. Proteste da parte di Europa Verde che chiede ulteriori accertamenti: “Questa vicenda va chiarita e per questoinviato unalla procura della Repubblica di Arezzo”, ha dichiarato il co-portavoce nazionale, Angelo Bonelli. Secondo quanto si legge, il meccanismo criminale è stato smascherato in ottobre con ...

