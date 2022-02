Borsa: Asia incerta guarda a Usa, male hi tech a Seul (Di giovedì 10 febbraio 2022) Mercati azionari Asiatici senza una direzione precisa, con gli operatori che sembrano in attesa soprattutto del dato dell'inflazione statunitense di gennaio, che potrebbe influire sulle scelte anche a ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 10 febbraio 2022) Mercati azionaritici senza una direzione precisa, con gli operatori che sembrano in attesa soprattutto del dato dell'inflazione statunitense di gennaio, che potrebbe influire sulle scelte anche a ...

Advertising

fisco24_info : Borsa: Asia incerta guarda a Usa, male hi tech a Seul: Attesa per inflazione, piatti i futures sull'avvio dell'Euro… - infoiteconomia : Borsa: i future puntano al rialzo in scia Asia e Wall Steet - Il Sole 24 ORE - zazoomblog : Borsa: Asia su per il secondo giorno rally tecnologici Cina - #Borsa: #secondo #giorno #rally - fisco24_info : Borsa: Asia su per il secondo giorno, rally tecnologici Cina: Attesi produzione industriale italiana e scorte gregg… - tfnews_t : #BORSA di #tokyo avvia la seduta in rialzo #economia #economy #esteri #mercatiasiatici #asia #china #japan #news… -