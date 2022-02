Bonus 2022 acqua potabile: ancora poche settimane per richiederlo (Di giovedì 10 febbraio 2022) Si tratta di un incentivo fiscale corrispondente al 50% delle spese sostenute per nuovi rubinetti anti-spreco, sotto forma di credito di imposta. Stiamo parlando del Bonus 2022 acqua potabile, detto anche Bonus rubinetti. Anch’esso è una delle agevolazioni di inizio 2022, caratterizzato da un lato dal forte aumento generalizzato dei prezzi dei beni e dall’altro dalla miriade di Bonus e rimborsi vari, previsti per sostenere la popolazione in questa delicata fase anche sotto il profilo economico. Di seguito intendiamo riepilogare in sintesi che cos’è il Bonus 2022 acqua potabile e quanto tempo c’è ancora per ottenerlo. Bonus 2022 ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 10 febbraio 2022) Si tratta di un incentivo fiscale corrispondente al 50% delle spese sostenute per nuovi rubinetti anti-spreco, sotto forma di credito di imposta. Stiamo parlando del, detto ancherubinetti. Anch’esso è una delle agevolazioni di inizio, caratterizzato da un lato dal forte aumento generalizzato dei prezzi dei beni e dall’altro dalla miriade die rimborsi vari, previsti per sostenere la popolazione in questa delicata fase anche sotto il profilo economico. Di seguito intendiamo riepilogare in sintesi che cos’è ile quanto tempo c’èper ottenerlo....

Advertising

fattoquotidiano : Bonus edilizi, proprietari di casa nel limbo dopo lo stop alla cessione dei crediti: “Andiamo avanti con lo scopert… - FenealuilLecce : RT @FENEALUIL_: L'intervento del Segretario Generale FenealUil Vito #Panzarella ad Agorà Extra nel servizio di Laura Rizzo sul SuperBonus.… - gilnar76 : #Milan Botman, Pedullà: «Offerti 2,5 milioni + bonus, ora partita con il Lille» #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - ZeusThundra8 : RT @PokemonGOit: Il #PokemonGOValentines è appena iniziato in alcune aree del mondo! ?? Vi aspettano tantissimi bonus e, per un tempo limi… - giocorbisiero : È possibile presentare la domanda per Il #BonusDisabili 2022, il contributo mensile in favore dei genitori disoccup… -