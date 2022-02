Bonolis rosica per il successo di Amadeus (Di giovedì 10 febbraio 2022) A Bonolis non va giù il successo di Amadeus a Sanremo Il Tempo, pagina 26, di Carmen Guadalaxara. La Rai, il pubblico, gli addetti ai lavori hanno incoronato Amadeus. Il suo Sanremo è stato un successo senza precedenti, con punte del 60 per cento di share. Un pubblico di tutte le età coinvolto dalle canzoni, dagli ospiti ma soprattutto da quell’aria di familiarità che Amadeus è riuscito a dare. La famiglia in sala, ma i toni hanno fatto sentire a casa senza intaccare la solennità della kermesse. Così adesso, soprattutto in Viale Mazzini, sperano che la festa possa continuare anche il prossimo anno. Ma a qualcuno non è andata proprio bene questa atmosfera di trionfalismo e ha cercato in qualche modo di ridimensionare la festa. È il caso di Bonolis, anche lui conduttore ... Leggi su tvzoom (Di giovedì 10 febbraio 2022) Anon va giù ildia Sanremo Il Tempo, pagina 26, di Carmen Guadalaxara. La Rai, il pubblico, gli addetti ai lavori hanno incoronato. Il suo Sanremo è stato unsenza precedenti, con punte del 60 per cento di share. Un pubblico di tutte le età coinvolto dalle canzoni, dagli ospiti ma soprattutto da quell’aria di familiarità cheè riuscito a dare. La famiglia in sala, ma i toni hanno fatto sentire a casa senza intaccare la solennità della kermesse. Così adesso, soprattutto in Viale Mazzini, sperano che la festa possa continuare anche il prossimo anno. Ma a qualcuno non è andata proprio bene questa atmosfera di trionfalismo e ha cercato in qualche modo di ridimensionare la festa. È il caso di, anche lui conduttore ...

