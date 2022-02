Bonolis cancellato? Brutte voci | cosa c' è davvero dietro la mannaia di Mediaset

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Tutto per colpa dello share. Adesso, Avanti un altro! Pure di sera (lo show di Paoloe Luca Laurenti che aveva preso il posto di Live non è la d'Urso) si ferma. Un vero e proprio colpo basso: il format è costretto ad arrendersi e nel quartier generale di Canale 5, adesso, si pensa al piano B. La notizia dello stop arriva da TvBlog. Che fa sapere: "il programma continuerà ad andare in onda nella fascia preserale di Canale 5 (dalle 18.45, tutti i giorni), mentre lascerà il posto nella prima serata domenicale ad alcuni film". Resta libera una casella importantissima della domenica sera, un tempo presidiata da Barbara d'Urso con "Live" che venne chiuso d'anticipo. Ma quel format, che registrava ascolti più alti, probabilmente costava anche meno. Intanto, Carmelita si prepara al debutto con La pupa e il secchione su Italia 1: sono già in onda i promo che stanno ...