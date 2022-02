Bomba Festival Sanremo 2023, Batosta per Amadeus. La Rai sgancia il nome della prossima conduttrice. E’ La Collega super Amata (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il prossimo Festival di Sanremo potrebbe essere condotto da Mara Venier, o almeno questo è quello che il pubblico italiano chiede a gran voce. Del resto, la donna è stata la vera protagonista della kermesse musicale appena conclusa. Pur non presente sul palco, giorno dopo giorno ha accompagnato gli artisti in gara, che l’hanno salutata. Tutto questo a causa del FantaSanremo, un gioco cui i cantanti hanno deciso di partecipare, acquistando punti facendo diverse cose mentre erano sul palco. Sin dalla prima puntata di martedì 1 febbraio, abbiamo notato qualcosa di particolare. “Ciao zia Mara e Papalina”, erano queste le parole ripetute esibizione dopo esibizione, al punto che i telespettatori si sono chiesti cosa si nascondesse dietro queste strane affermazioni. La verità è venuta subito a galla, riuscendo a far ... Leggi su cityroma (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il prossimodipotrebbe essere condotto da Mara Venier, o almeno questo è quello che il pubblico italiano chiede a gran voce. Del resto, la donna è stata la vera protagonistakermesse musicale appena conclusa. Pur non presente sul palco, giorno dopo giorno ha accompagnato gli artisti in gara, che l’hanno salutata. Tutto questo a causa del Fanta, un gioco cui i cantanti hanno deciso di partecipare, acquistando punti facendo diverse cose mentre erano sul palco. Sin dalla prima puntata di martedì 1 febbraio, abbiamo notato qualcosa di particolare. “Ciao zia Mara e Papalina”, erano queste le parole ripetute esibizione dopo esibizione, al punto che i telespettatori si sono chiesti cosa si nascondesse dietro queste strane affermazioni. La verità è venuta subito a galla, riuscendo a far ...

StefanoCasati7 : @Hermandouble7 Anche i miei vicini devono avermi amato tantissimo quando sparavo a bomba gli iron Maiden durante il festival di San remo!!! - V_Ro26 : @MarroneEmma stata una bomba atomica durante il Festival di Sanremo. Una vera Diva... Questa Donna è magnifica in o… - Frances40126336 : @SanremoRai sogno un festival con solo grandi nomi, tipo Baglioni, Pausini, Ultimo, Venditti, Zucchero, Vasco, Liga… - obvIivion : festival di sanremo be like: entro in macchina, parte una canzone e penso 'ah questa la riconosco è una di sanremo,… - tpwk_isreligion : @artbymars meritava veramente molto di più al festival, la sua canzone è veramente una bomba -