Bologna, la famiglia vuole sangue no-Vax per le trasfusioni al figlio di 2 anni: sospesa la potestà genitoriale (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il Tribunale per i minorenni di Bologna ha provvisoriamente sospeso la potestà genitoriale ai genitori del bambino del Modenese che vogliono che il sangue delle trasfusioni necessarie a un intervento chirurgico per curarlo da una cardiopatia, non venga prelevato da vaccinati contro il Covid-19. LEGGI ANCHE: Omicidio Cerciello, le frasi nella chat tra i carabinieri: L'articolo proviene da Inews24.it.

