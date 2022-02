Bollettino | contagi e ricoveri | Perché è l' inizio di una nuova fase Ma sui morti il peggior dato d' Europa

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Continua a migliorare la situazione epidemiologica dell'Italia, che finalmente sta iniziando a far registrare anche un calo dei decessi. A livello di regione europea, siamo il secondo paese per numero disettimanali, alle spalle della Russia, mentre a livello mondiale gli Stati Uniti sono primi in questa poco lusinghiera voce statistica. Ildi oggi, giovedì 10 febbraio, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 75.861ati, 137.221 guariti e 325a fronte di 683.715 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è stato rilevato all'11,1% (invariato rispetto a ieri). Per quanto concerne il sistema sanitario nazionale, la pressione è sempre in discesa: oggi il saldo dei ricoverati in reparti Covid è -578 (17.354 posti letto attualmente occupati), mentre quello dei ...