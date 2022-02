Bollette, per il nuovo decreto anti rincari mancano fino a 3 miliardi. C’è anche l’idea di estrarre più gas in Italia e venderlo a prezzi calmierati (Di giovedì 10 febbraio 2022) Le imprese e ora anche gli enti locali chiedono interventi rapidi, ma il nuovo pacchetto “di ampia portata” contro il caro Bollette promesso mercoledì dal premier Mario Draghi sembra ancora in alto mare. Ballano le coperture – mancano all’appello tra 1 e 3 miliardi e Chigi ha chiuso alla possibilità di un nuovo scostamento di bilancio – e non è chiaro quali misure il governo intenda mettere in campo. Stando a indiscrezioni si valuta tra l’altro di aumentare la produzione di gas nazionale (oggi pari a 4 miliardi di metri cubi l’anno) come auspicato da Confindustria, ipotesi benedetta pure dal Pd il cui segretario Enrico Letta un mese fa si era espresso contro l’inserimento di nucleare e gas nella tassonomia europea. Ma il beneficio sarebbe assai contenuto, considerato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022) Le imprese e oragli enti locali chiedono interventi rapidi, ma ilpacchetto “di ampia portata” contro il caropromesso mercoledì dal premier Mario Draghi sembra ancora in alto mare. Ballano le coperture –all’appello tra 1 e 3e Chigi ha chiuso alla possibilità di unscostamento di bilancio – e non è chiaro quali misure il governo intenda mettere in campo. Stando a indiscrezioni si valuta tra l’altro di aumentare la produzione di gas nazionale (oggi pari a 4di metri cubi l’anno) come auspicato da Confindustria, ipotesi benedetta pure dal Pd il cui segretario Enrico Letta un mese fa si era espresso contro l’inserimento di nucleare e gas nella tassonomia europea. Ma il beneficio sarebbe assai contenuto, considerato ...

matteosalvinimi : “Contributi a famiglie, artigiani, commercianti e imprese contro il caro-bollette”, “Con la cessione multipla del c… - arrigoni_paolo : La #Lega in piazza per un flash-mob di fronte a Montecitorio per chiedere al Governo misure urgenti per contrastare… - EnricoLetta : Il #carobollette si abbatte su chi è più in difficoltà, il Governo deve agire la prossima settimana su lotta al car… - francescolett11 : RT @MinutemanItaly: Il nuovo modello amministrativo per il PD, il Sindaco Accattone... 'Caro bollette, a Napoli oggi si spengono le luci de… - striatorio : RT @Vanson61: Coloro che adesso urlano per il caro bollette sogli stessi che urlavano no TAP no trivelle #fanculo -