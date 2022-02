Bollette: in arrivo 7 miliardi per l’emergenza (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il caro Bollette si fa sentire per tutta la popolazione, ma vengono annunciate dall’esecutivo nuove rapide misure di aiuto. “Il governo sta preparando un intervento di ampia portata nei prossimi giorni”. Mario Draghi sceglie la sua prima uscita pubblica dopo le elezioni del Quirinale, a Genova, per annunciare il nuovo decreto che Palazzo Chigi e il Mef stanno mettendo in campo contro il caro Bollette. Il nuovo provvedimento dovrebbe arrivare in Consiglio dei ministri la prossima settimana e se resta escluso un nuovo scostamento di bilancio, si lavora a reperire ulteriori risorse tra le pieghe del bilancio. Fin qui sarebbero state recuperati circa 5 miliardi, ma l’obiettivo sarebbe andare oltre, “tra 5 e 7 miliardi”. La somma tra i 5 e i 7 miliardi è stata confermata dalla sottosegretaria al Mef ... Leggi su zon (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il carosi fa sentire per tutta la popolazione, ma vengono annunciate dall’esecutivo nuove rapide misure di aiuto. “Il governo sta preparando un intervento di ampia portata nei prossimi giorni”. Mario Draghi sceglie la sua prima uscita pubblica dopo le elezioni del Quirinale, a Genova, per annunciare il nuovo decreto che Palazzo Chigi e il Mef stanno mettendo in campo contro il caro. Il nuovo provvedimento dovrebbe arrivare in Consiglio dei ministri la prossima settimana e se resta escluso un nuovo scostamento di bilancio, si lavora a reperire ulteriori risorse tra le pieghe del bilancio. Fin qui sarebbero state recuperati circa 5, ma l’obiettivo sarebbe andare oltre, “tra 5 e 7”. La somma tra i 5 e i 7è stata confermata dalla sottosegretaria al Mef ...

