Boccia: "M5s? L'alleanza resta solida, già al lavoro per amministrative". E non esclude l'asse con Forza Italia in Sicilia: "Presto per parlare di intese" (Di giovedì 10 febbraio 2022) l'asse tra Pd e Movimento 5 stelle? "Continuerà e resta solido", al di là delle grane interne in casa pentastellata, tra le tensioni tra l'ex premier Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e la sentenza con cui il Tribunale di Napoli ha sospeso statuto e nomina dello stesso presidente. Almeno secondo Francesco Boccia, ex ministro degli Affari regionali nel passato esecutivo giallorosso (guidato dall'attuale presidente M5s) e ora responsabile Pd per gli Enti Locali e le Autonomie territoriali. "Siamo già al lavoro per le prossime amministrative, la coalizione che ha vinto quelle dello scorso ottobre cercherà di vincere ancora", spiega ai microfoni del Fattoquotidiano.it, a margine della riunione della segreteria nazionale Pd. E mentre tra le minoranze interne al Pd ...

