Blanco | chi è il diciottenne che ha conquistato il palco di Sanremo?

Blanco, nome d'arte di Riccardo Fabbriconi, nasce nel 2003 a Calvagese della Riviera, in provincia di Brescia. A diciott'anni ha già conquistato non solo il palco di Sanremo ma anche le nostre playlist e la nostra simpatia e ammirazione. Blanco: dai primi successi al palco dell'Ariston Mamma bresciana e papà romano, Blanco nasce in un piccolo paesino di provincia il 10 febbraio 2003. Non solo la passione per la musica ma anche per il calcio: oltre che tifoso della Roma, da piccolo gioca nella squadra locale Lumezzane Football Club, facendo carriera come difensore in altre successive. Ascoltava il cantautorato italiano: Lucio Dalla, Pino Daniele, Lucio Battisti. Nel 2020 i primi lavori su Sound Cloud e YouTube catturano l'attenzione della casa discografica ...

