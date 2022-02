Billie Eilish e famiglia ospiti alla Casa Bianca

Advertising

ConventoLonato : A - eye_eilish : Voglio spaccarmi la faccia per te billie - ConventoLonato : A - DietrolaNotizia : Billie Eilish: per il terzo anno consecutivo è l'artista internazionale dell'anno ai Brit Awards - Mentegatto1 : @poicipenso4 Vabbè Billie Eilish è figa universale -

Ultime Notizie dalla rete : Billie Eilish

Leggi Ancheinterrompe il concerto e fa soccorrere un fan in difficoltà respiratorieè a Washington per il suo tour mondiale e ne ha approfittato per portare la famiglia alla Casa Bianca. '......"Be Alive" ? Beyoncé Knowles - Carter & Darius Scott ( King Richard ) "Dos Oruguitas" ? Lin - Manuel Miranda ( Encanto ) "Down to Joy" ? Van Morrison ( Belfast ) "No Time to Die" ?& ...Billie Eilish, il fratello Finneas e i loro genitori Maggie e Patrick sono stati invitati alla Casa Bianca dal presidente Biden. I due artisti lo hanno sostenuto durante la campagna elettorale e i ...Dopo essere stata nominata da Billboard fra le migliori pop star del 2021, WILLOW aprirà i concerti americani di Billie Eilish nel suo tour “Happier than Ever World Tour”.