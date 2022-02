Biathlon oggi, 7,5 km donne Pechino 2022: orario d’inizio, startlist, canale tv, streaming, pettorali italiane (Di venerdì 11 febbraio 2022) oggi, venerdì 11 febbraio, riprende il programma olimpico riservato al Biathlon in quel di Pechino (Cina). Spetterà alle donne riprendere il filo del discorso interrotto con la sprint prevista a partire dalle 10.00 italiane. In casa ci saranno al via Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Federica Sanfilippo e Samuela Comola. Le azzurre vanno a caccia di una prestazione ben più consistente di quanto accaduto nelle gare precedenti e si confida in Wierer e Vittozzi che possano ritrovare precisione al poligono. Per quanto riguarda le big di questa gara, tante hanno scelto il primo gruppo con pettorali bassi: Tiril Eckhoff, che precederà Braisaz (2), Roeiseland (5), Reztsova (7) e la neocampionessa olimpica della 15 km Denise Herrmann (9). Da osservare con attenzione anche Anais Chevalier (13), ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 febbraio 2022), venerdì 11 febbraio, riprende il programma olimpico riservato alin quel di(Cina). Spetterà alleriprendere il filo del discorso interrotto con la sprint prevista a partire dalle 10.00. In casa ci saranno al via Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Federica Sanfilippo e Samuela Comola. Le azzurre vanno a caccia di una prestazione ben più consistente di quanto accaduto nelle gare precedenti e si confida in Wierer e Vittozzi che possano ritrovare precisione al poligono. Per quanto riguarda le big di questa gara, tante hanno scelto il primo gruppo conbassi: Tiril Eckhoff, che precederà Braisaz (2), Roeiseland (5), Reztsova (7) e la neocampionessa olimpica della 15 km Denise Herrmann (9). Da osservare con attenzione anche Anais Chevalier (13), ...

Advertising

80yeye80 : RT @Quelchepassa: ad ogni modo, sul filo di lana, Puppo ed Ambesi (sempre siano lodati) sono riusciti a nominare Stina Nilsson anche oggi :… - Quelchepassa : ad ogni modo, sul filo di lana, Puppo ed Ambesi (sempre siano lodati) sono riusciti a nominare Stina Nilsson anche… - Quelchepassa : #biathlon Molto bella l'individuale di oggi. QFM mostruoso sugli sci (20' a JBoe ??) e statuario al suo solito nell'… - FaCanta : Il miglior italiano di oggi non schierato in staffetta ?? #Biathlon #beijing2022 - brontolodesign : Anche se non sopporto i francesi,la medaglia d oro di Fillon-Maillet nel #Biathlon oggi,è strameritata x quello che… -