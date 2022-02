Bergamo, i familiari delle vittime querelano Montesano per il tweet negazionista sulle bare (Di giovedì 10 febbraio 2022) Quel tweet brucia. Fa male e non può essere giustificato. I familiari delle persone morte per Covid a Bergamo, quelle custodite nelle bare del triste corteo funebre di camion militari, decidono di querelare Tommaso Montesano. Il giornalista di Libero, figlio dell’attore Enrico, che in un cinguettìo dal sapore negazionista aveva scritto che “le bare di Bergamo stanno al covid 19 come il lago della Duchessa sta al sequestro Moro”. Bergamo, i familiari querelano Montesano La querela, che contesta il “gravissimo vilipendio alla memoria e alla dignità di migliaia di vittime“, è stata depositata dall’avvocato Consuelo Locati. Che rappresenta il pool degli ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 10 febbraio 2022) Quelbrucia. Fa male e non può essere giustificato. Ipersone morte per Covid a, quelle custodite nelledel triste corteo funebre di camion militari, decidono di querelare Tommaso. Il giornalista di Libero, figlio dell’attore Enrico, che in un cinguettìo dal saporeaveva scritto che “ledistanno al covid 19 come il lago della Duchessa sta al sequestro Moro”., iLa querela, che contesta il “gravissimo vilipendio alla memoria e alla dignità di migliaia di“, è stata depositata dall’avvocato Consuelo Locati. Che rappresenta il pool degli ...

