Benzina, Diesel e Gas Metano, arriva la mazzata: l’annuncio gela gli italiani (Di venerdì 11 febbraio 2022) «Milleduecento euro per un pieno di gas Metano, pochi mesi fa erano 300, non è possibile andare avanti così». Marco Riccobelli è titolare della ditta di autotrasporti Riccobelli Srl e presidente Fai Conftrasporto Roma e Lazio. Ha 23 camion e altrettanti autisti, ma a causa del caro carburanti ne ha già dovuti fermare due. Troppo alti i costi dei carburanti: «In un anno abbiamo avuto aumenti del 40%». Con il rischio di pesanti ricadute sui committenti e quindi sul costo delle merci per il consumatore finale, quello che la Coldiretti chiama «l’effetto valanga sulla spesa», cui si aggiungono i costi per il caro energia. Come lui migliaia di autotrasportatori di tutta Italia che chiedono un intervento immediato al governo. «Intanto - dice Riccobelli - bisognerebbe togliere le accise, ormai fuori tempo e senza più senso». L’autotrasporto non si è mai fermato, neanche ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 11 febbraio 2022) «Milleduecento euro per un pieno di gas, pochi mesi fa erano 300, non è possibile andare avanti così». Marco Riccobelli è titolare della ditta di autotrasporti Riccobelli Srl e presidente Fai Conftrasporto Roma e Lazio. Ha 23 camion e altrettanti autisti, ma a causa del caro carburanti ne ha già dovuti fermare due. Troppo alti i costi dei carburanti: «In un anno abbiamo avuto aumenti del 40%». Con il rischio di pesanti ricadute sui committenti e quindi sul costo delle merci per il consumatore finale, quello che la Coldiretti chiama «l’effetto valanga sulla spesa», cui si aggiungono i costi per il caro energia. Come lui migliaia di autotrasportatori di tutta Italia che chiedono un intervento immediato al governo. «Intanto - dice Riccobelli - bisognerebbe togliere le accise, ormai fuori tempo e senza più senso». L’autotrasporto non si è mai fermato, neanche ...

Advertising

Adnkronos : #Carburanti, non si arresta la corsa dei prezzi di benzina e diesel. - infoiteconomia : Prezzi record per benzina e diesel: tutti gli aumenti di febbraio 2022 - infoiteconomia : CARBURANTI - Nuovi rincari per benzina e gasolio: in Canavese 1,81 per un litro di benzina, 1,69 per il diesel - I… - Reartwo : Riguarda anche la competitivita' Turistica, nel Paese in cui la maggior parte dei Turisti arriva ancora con la prop… - Stibba_Maria : @LucioMalan Sono gli stessi che vogliono far chiudere le fabbriche che fanno motori e auto Diesel e benzina e manda… -