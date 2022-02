Bella Hadid è il volto della campagna di San Valentino di Victoria’s Secret (Di giovedì 10 febbraio 2022) L’iconica top model Bella Hadid è stata scelta come ambassador per presentare una collezione speciale che celebra il 14 Febbraio. La bellissima è la protagonista indiscussa della nuova campagna scattata in occasione della festa degli innamorati. Una vera e propria regina del set in cui compaiono, rigorosamente su di uno sfondo rosso, alcuni degli articoli pensati per il San Valentino firmato Victoria’s Secret. Passione e sensualità sono gli ingredienti vincenti con i quali, il famoso brand di lingerie americano, in questa speciale ricorrenza ha scelto di colpire nel segno grazie a una collezione in edizione limitata ad alto tasso di romanticismo. Victoria’s Secret San Valentino: sottovesti in pizzo, ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 10 febbraio 2022) L’iconica top modelè stata scelta come ambassador per presentare una collezione speciale che celebra il 14 Febbraio. La bellissima è la protagonista indiscussanuovascattata in occasionefesta degli innamorati. Una vera e propria regina del set in cui compaiono, rigorosamente su di uno sfondo rosso, alcuni degli articoli pensati per il Sanfirmato. Passione e sensualità sono gli ingredienti vincenti con i quali, il famoso brand di lingerie americano, in questa speciale ricorrenza ha scelto di colpire nel segno grazie a una collezione in edizione limitata ad alto tasso di romanticismo.San: sottovesti in pizzo, ...

