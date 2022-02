Belen Rodriguez, la nuova «Iena» ammette: «Stefano è infedele, ma a letto siamo sempre andati d'accordo» (Di giovedì 10 febbraio 2022) Belen Rodiguez e Stefano De Martino si frequentano di nuovo. Questa, ormai, è cosa nota, ma la showgirl argentina in tv parla proprio di lui. A Le Iene la prima puntata, che la vede in... Leggi su leggo (Di giovedì 10 febbraio 2022)Rodiguez eDe Martino si frequentano di nuovo. Questa, ormai, è cosa nota, ma la showgirl argentina in tv parla proprio di lui. A Le Iene la prima puntata, che la vede in...

Advertising

redazionerumors : Belen non fa nomi, ma sgancia bombe su Emma, Alessia Marcuzzi e Selvaggia Lucarelli #BelenRodriguez #EmmaMarrone… - ilgiornale : Le foto di Belen Rodriguez insieme a Stefano De Martino sono ormai all'ordine del giorno e tutti parlano di un poss… - GrainSand__Anja : RT @Lucyaglam: Criticano #Belen perché si è rifatta , ma qui non c'è un solo giorno in cui non passi una foto filtrata, stravolta da Face… - infoitcultura : Belen Rodriguez conferma il ritorno di fiamma: “Vivo da sola ma vedo di nuovo Stefano” - infoitcultura : Belen Rodriguez, quello che non aveva mai fatto fino ad ora: “Me lo dovevo” -