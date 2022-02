Belen Rodriguez intervista l’arbitra Diana Di Meo, vittima di revenge porn (Di giovedì 10 febbraio 2022) Durante la puntata del 9 febbraio 2022 de Le Iene, tra la commozione di Belen Rodriguez per essere alla conduzione del programma e le consuete inchieste, è andata in onda l’intervista a Diana Di Meo, l’arbitra 22enne della sezione di Pescara vittima di revenge porn. Vi raccomandiamo... Il revenge porn (finalmente) è reato Dopo lo stallo di una settimana fa, il revenge porn è reato. E, ci sentiamo di dire, finalmente. “È il momento di un incontro importante, tra due persone che hanno vissuto un’esperienza simile. Anzi, una bruttissima esperienza”, ha spiegato Teo Mammucari, ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 10 febbraio 2022) Durante la puntata del 9 febbraio 2022 de Le Iene, tra la commozione diper essere alla conduzione del programma e le consuete inchieste, è andata in onda l’Di Meo,22enne della sezione di Pescaradi. Vi raccomandiamo... Il(finalmente) è reato Dopo lo stallo di una settimana fa, ilè reato. E, ci sentiamo di dire, finalmente. “È il momento di un incontro importante, tra due persone che hanno vissuto un’esperienza simile. Anzi, una bruttissima esperienza”, ha spiegato Teo Mammucari, ...

