Belen Rodriguez commenta (senza fare nomi) alcuni volti dello spettacolo: "Lei mi ha insultata pesantemente" (Di giovedì 10 febbraio 2022) Grande debutto ieri sera per Belen Rodriguez a Le Iene, accanto a Teo Mammucari. La showgirl argentina si è prestata al gioco del Passaparolaccia, dove ha parlato, non svelando mai i nomi, di Alessia Marcuzzi, Fabrizio Corona, Stefano De Martino, Antonino Spinalbese, Emma Marrone, Selvaggia Lucarelli, Andrea Iannone e Marco Borriello. Alle descrizioni fatte dalla mamma di Santiago, è stato l'attentissimo popolo del web ad attribuire gli opportuni volti. In particolare, su Twitter sembrano certi che si sia riferita a Selvaggia Lucarelli con le seguenti parole: Se la conosco di persona? Purtroppo sì, non è un bel vedere. La conosco da 13 anni. Se mi sta simpatica? Per un ca**o. Io a lei? Non le ho mai fatto niente. Come professionista le darei uno zero. Come sex appeal? Zero. Se abbiamo avuto un flirt in comune? Penso ...

