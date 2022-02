Belen | “Le Iene sono il mio sogno da sempre”

(Di giovedì 10 febbraio 2022)Rodriguez è approdata ieri sera alla conduzione de Le, ritrovando l’amico e collega Teo Mammucari e con la benedizione del figlio Santiago: il suo “prologo” “Leil mioda quandoarrivata in Italia. Guardando i ragazzi e le ragazze che indossano questa divisa hodesiderato essere una di loro”: cosìRodriguez ieri sera, in apertura della prima puntata del 2022 de Le. La showgirl argentina è infatti, insieme al veterano Teo Mammucari, la nuova conduttrice del programma di inchieste creato venticinque anni fa da Davide Parenti. “Essere una Iena”, ha continuato, in queste settimane di nuovo al centro del gossip per un presunto ritorno di fiamma con l’ex marito ...

Advertising

LaMammaN1 : - infoitcultura : Belen Rodriguez: “Le Iene sono il mio sogno da quando sono arrivata in Italia” - infoitcultura : Iene, Belen verità: lite con Marcuzzi, tradimenti Stefano, pace con Emma - infoitcultura : Le Iene, Belen Rodriguez demolisce Alessia Marcuzzi: 'Subdola, vale zero, niente sex appeal'. Un terremoto - eliadallaglio : RT @SchirioD: Grande Monica Bellucci alle iene! #belen -

Ultime Notizie dalla rete : Belen Iene

Prima puntata diRodriguez alla conduzione de Le, su Italia 1, e prime clamorose bordate. La showgirl argentina, reduce da mesi di gossip bollente (l'addio ad Antonino Spinalbese è ufficiale, così come il ...Rodriguez esordisce a Le. E (ovviamente), sui social non si parla d'altro. La showgirl è comparsa ieri sera per la prima volta nella veste di conduttrice insieme a Teo Mammuccari per la ...Belen Rodriguez parla di Alessia Marcuzzi a Le Iene? (Ultime Notizie Flash) A cura di Giulia Turco. Buona la prima per Belen Rodriguez che è partita ufficialmente con la nuova edizione de Le Iene su ...In un’intervista al Corriere della Sera Belen ha raccontato l’aneddoto che ha condotto alla scelta del nome. Davide Parenti, ideatore e autore de Le Iene, ha scelto di chiamarla così per la nuova ...