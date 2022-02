Bassetti: “Ricordo il Montagnier anti Aids, non quello anti vaccini” (Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Il Montagnier impegnato nelle ricerche sull’Hiv ha contribuito alla lotta a questa malattia così impegnativa. Del Montagnier anti vaccini e fautore di un grande complotto Covid mondiale, preferisco non commentare. I risultati della scienza impegnata su vaccini e cure mi sembrano talmente evidenti che non possono essere confutati”. Così all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’Policlinico San Martino di Genova, commenta la notizia della morte di Luc Montagnier, premio Nobel per la Medicina nel 2008 per i suoi studi sull’Aids. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Ilimpegnato nelle ricerche sull’Hiv ha contribuito alla lotta a questa malattia così impegnativa. Dele fautore di un grande complotto Covid mondiale, preferisco non commentare. I risultati della scienza impegnata sue cure mi sembrano talmente evidenti che non possono essere confutati”. Così all’Adnkronos Salute Matteo, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’Policlinico San Martino di Genova, commenta la notizia della morte di Luc, premio Nobel per la Medicina nel 2008 per i suoi studi sull’. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

