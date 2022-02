Bassetti pronto a scendere in campo: «Io in politica? Mai dire mai». Ecco cosa ce lo fa pensare (Di giovedì 10 febbraio 2022) Bassetti entra in politica? Stando a quanto detto – espressamente e tra le righe – dal virologo del San Martino di Genova ospite a Un giorno da pecora su Rai Radiouno potremmo anche togliere il punto interrogativo e rispondere tranquillamente con un sì. La domanda è nell’aria da un paio di anni, corroborata da talmente tanti di quei retro-pensieri e dietro le quinte che oggi non siamo i soli a sciogliere la prognosi affermativamente. Se poi non bastassero deduzioni e convincimenti, basterà leggere tra le righe di quanto detto ieri proprio dal diretto interessato che, più o meno consapevolmente, ha dato da pensare lasciando che l’ascoltatore di turno traesse abbastanza chiaramente le conclusioni… Bassetti: «Io in politica? Mai dire mai» E allora: «Entro in ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 10 febbraio 2022)entra in? Stando a quanto detto – espressamente e tra le righe – dal virologo del San Martino di Genova ospite a Un giorno da pecora su Rai Radiouno potremmo anche togliere il punto interrogativo e rispondere tranquillamente con un sì. La domanda è nell’aria da un paio di anni, corroborata da talmente tanti di quei retro-pensieri e dietro le quinte che oggi non siamo i soli a sciogliere la prognosi affermativamente. Se poi non bastassero deduzioni e convincimenti, basterà leggere tra le righe di quanto detto ieri proprio daltto interessato che, più o meno consapevolmente, ha dato dalasciando che l’ascoltatore di turno traesse abbastanza chiaramente le conclusioni…: «Io in? Maimai» E allora: «Entro in ...

Advertising

SecolodItalia1 : Bassetti pronto a scendere in campo: «Io in politica? Mai dire mai». Ecco cosa ce lo fa pensare… - AnonyAnubis : @MathisonClaire2 #bassetti pronto per la terza dose? - alemora70 : #zinabianca ultime notizie Bassetti ha ricevuto dieci minacce di morte.Non ci posso credere come si possa ad arriva… - pincobg : RT @AidaSacco2: Bassetti pronto alla sceneggiata non avendo argomenti...Che schifo di uomo. Scienziato....Ahahahah #zonabianca - ZanellaRina : RT @AidaSacco2: Bassetti pronto alla sceneggiata non avendo argomenti...Che schifo di uomo. Scienziato....Ahahahah #zonabianca -