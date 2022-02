Bassetti contro Crisanti: “Non lo stimo, parla di cose che non sa. Tra me e lui non c’è partita”. La replica: “Quanti articoli ha pubblicato su Nature?” (Di giovedì 10 febbraio 2022) “Non stimo Crisanti perché parla di cose di cui non sa“. Volano stracci tra Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova, e Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell’università di Padova. Nelle scorse ore si è innescato un acceso botta e risposta tra i due, culminato con insulti reciproci. Tutto è iniziato con le parole di Bassetti: “Quando (Crisanti, ndr) parla di clinica delle malattie infettive, quando parla di come si curano le persone – ha detto ai microfoni di ‘Un giorno da pecora’ su Rai Radio 1 – se uno è morto con o per il coronavirus, mi dispiace ma usa argomenti che sono un po’ lontani dall’essere un bravissimo microbiologo, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022) “Nonperchédidi cui non sa“. Volano stracci tra Matteo, direttore della Clinica di Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova, e Andrea, direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell’università di Padova. Nelle scorse ore si è innescato un acceso botta e risposta tra i due, culminato con insulti reciproci. Tutto è iniziato con le parole di: “Quando (, ndr)di clinica delle malattie infettive, quandodi come si curano le persone – ha detto ai microfoni di ‘Un giorno da pecora’ su Rai Radio 1 – se uno è morto con o per il coronavirus, mi dispiace ma usa argomenti che sono un po’ lontani dall’essere un bravissimo microbiologo, ...

