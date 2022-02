Basket, Matteo Imbrò nella long list della Nazionale: “Sono stato felice di leggere il mio nome” (Di giovedì 10 febbraio 2022) La chiamata che non ti aspetti. Matteo Imbrò, capitano della Nutribullet Treviso, è entrato nella long list della Nazionale. Da questa poi verranno scelti i 14 che parteciperanno alla doppia partita con l’Islanda del 24 e 27 febbraio, valida per le qualificazioni ai mondiali 2023. Con grande felicità, Imbrò ha commentato questa bella notizia a Mattia Zanardo su Il Gazzettino – Treviso: “Sono stato felice di leggere il mio nome. Già il fatto di esserci vuol dire che mi Sono meritato la chiamata. E per questo Sono contento. Sinceramente non me lo aspettavo. Non ho parlato con coach Sacchetti o altri, è stata una ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 febbraio 2022) La chiamata che non ti aspetti., capitanoNutribullet Treviso, è entrato. Da questa poi verranno scelti i 14 che parteciperanno alla doppia partita con l’Islanda del 24 e 27 febbraio, valida per le qualificazioni ai mondiali 2023. Con grande felicità,ha commentato questa bella notizia a Mattia Zanardo su Il Gazzettino – Treviso: “diil mio. Già il fatto di esserci vuol dire che mimeritato la chiamata. E per questocontento. Sinceramente non me lo aspettavo. Non ho parlato con coach Sacchetti o altri, è stata una ...

Advertising

bergami_matteo : RT @parallelecinico: - non segue il basket - commenta un tweet di basket - commenta per dire che l'uomo in foto (Shaquille O'Neal) è una sc… - matteo_berta99 : @LeoHope94 Gli amici servono a parlare male della Liguria, non a parlare di basket - FCellerino : @FunGuysPodcast_ @FourPointPlayEL @DiFraP_8 Mi ero perso la metamorfosi da clown a mimi, ma il Circo Clippers offre… - Blubasket_T : 'FISICAMENTE STIAMO MEGLIO. VOGLIAMO FARCI TROVARE PRONTI!' ?? ???????????? ???????????? ?????? ???????????? VS @UraniaBasket Il coach M… - matteo_novara : RT @parallelecinico: Wells Fargo Center, l'arena di Philadelphia, 8 eventi in 8 giorni: - NBA - concerto - NBA - lacrosse - hockey su ghiac… -