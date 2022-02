Basket femminile | Virtus Bologna corsara a Campobasso nel recupero della 16a giornata di Serie A1

Leggi su oasport

(Di giovedì 10 febbraio 2022) AltrodiA1in campo oggi: ladi coach Lino Lardo passa sul parquetMagnolia, battendo le molisane per 61-69. A decidere sono soprattutto i 15 punti di Ivana Dojkic e i 13 di Sabrina Cinili, pur in assenza di Cecilia Zandalasini, mentre alle padrone di casa non bastano i 15 di Stefania Trimbloi e Robyn Parks. In questo che è il16a, la Molisana, priva di Gray (assenza anche questa pesantissima), trova però ottime cose da Premasunac e Nicolodi, soprattutto nella fase iniziale e con l’aiuto di Parks. Il primo quarto, nonostante questo, vede unacombattiva e la parità a quota 16, prima dell’allungo sul 19-27. A quel ...