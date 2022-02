Barone: «Abbiamo una tifoseria paziente. I conti si faranno alla fine» (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Italia 1 prima della sfida di Coppa Italia contro l’Atalanta. “Ci siamo preparati a questo obiettivo molto importante. La partita di stasera per noi è come una finale e siamo super preparati perché non veniamo da una bella prestazione. Il nostro è un gruppo molto compatto, vogliamo vedere una reazione”. Quanto la stuzzica un possibile incrocio con Vlahovic in semifinale? “Le gare sono tutte importanti, pensiamo prima alla partita di oggi poi Abbiamo lo Spezia. Stiamo pensando solo a questa, speriamo tra due ore di essere in semifinale”. C’era anche il Real su Vlahovic? “Tutta roba falsa, ci sono tante storie, la verità la sappiamo noi che Abbiamo trattato. Preferisco parlare del nostro gruppo”. La cessione non ha alterato gli ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il direttore generale della Fiorentina, Joe, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Italia 1 prima della sfida di Coppa Italia contro l’Atalanta. “Ci siamo preparati a questo obiettivo molto importante. La partita di stasera per noi è come una finale e siamo super preparati perché non veniamo da una bella prestazione. Il nostro è un gruppo molto compatto, vogliamo vedere una reazione”. Quanto la stuzzica un possibile incrocio con Vlahovic in semifinale? “Le gare sono tutte importanti, pensiamo primapartita di oggi poilo Spezia. Stiamo pensando solo a questa, speriamo tra due ore di essere in semifinale”. C’era anche il Real su Vlahovic? “Tutta roba falsa, ci sono tante storie, la verità la sappiamo noi chetrattato. Preferisco parlare del nostro gruppo”. La cessione non ha alterato gli ...

