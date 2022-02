Bare di Bergamo, Tommaso Montesano non ha offeso i morti. Vi spiego perché (Di giovedì 10 febbraio 2022) di Beatrice Montesano In Italia tutto si può perdonare, eccetto avere un pensiero libero. Soprattutto se contrario alla retorica mainstream e alla propaganda di governo. So che non è elegante commentare le parole di un collega – specie quando sono compresse in 140 caratteri e specie se quelle parole appartengono a una persona che ha lavorato nel tuo stesso giornale (per circa 20 anni) e che in aggiunta è anche tuo compagno di vita. Mi ero ripromessa di schivare ogni polemica e di non intervenire nel dibattito sterile, dove forse pesa anche un cognome ingombrante. Ma anche io ho ricevuto telefonate da colleghi e mi sento tirata in causa dopo aver capito che, in realtà, solo a pochissimi interessa davvero capire cosa il giornalista Tommaso Montesano voleva dire in quei 140 caratteri del suo tweet. Per altro subito rimossi appena ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 10 febbraio 2022) di BeatriceIn Italia tutto si può perdonare, eccetto avere un pensiero libero. Soprattutto se contrario alla retorica mainstream e alla propaganda di governo. So che non è elegante commentare le parole di un collega – specie quando sono compresse in 140 caratteri e specie se quelle parole appartengono a una persona che ha lavorato nel tuo stesso giornale (per circa 20 anni) e che in aggiunta è anche tuo compagno di vita. Mi ero ripromessa di schivare ogni polemica e di non intervenire nel dibattito sterile, dove forse pesa anche un cognome ingombrante. Ma anche io ho ricevuto telefonate da colleghi e mi sento tirata in causa dopo aver capito che, in realtà, solo a pochissimi interessa davvero capire cosa il giornalistavoleva dire in quei 140 caratteri del suo tweet. Per altro subito rimossi appena ...

