Barcellona, Dani Alves si sfoga dopo la squalifica per due turni: “E’ ridicolo” (Di giovedì 10 febbraio 2022) Dani Alves salterà sia il match contro l’Espanyol (13 febbraio) sia quello contro il Valencia (20 febbraio). Il difensore del Barcellona, infatti, è stato squalificato per ben due turni dal Giudice sportivo spagnolo. Decisivo il suo fallo “intenzionale” ai danni di Carrasco durante la sfida di campionato contro l’Atletico Madrid. Questo lo sfogo del brasiliano sulle sue pagine social: “Mi ero dimenticato di come puniscono qui! È ridicolo pensare che un atleta professionista faccia del male a un altro di proposito. Il calcio comporta dei rischi, episodi del genere accadono e non devono andare fuori limite. In ogni caso, ancora una volta mi scuso con Carrasco”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 10 febbraio 2022)salterà sia il match contro l’Espanyol (13 febbraio) sia quello contro il Valencia (20 febbraio). Il difensore del, infatti, è statoto per ben duedal Giudice sportivo spagnolo. Decisivo il suo fallo “intenzionale” ai danni di Carrasco durante la sfida di campionato contro l’Atletico Madrid. Questo lo sfogo del brasiliano sulle sue pagine social: “Mi ero dimenticato di come puniscono qui! Èpensare che un atleta professionista faccia del male a un altro di proposito. Il calcio comporta dei rischi, episodi del genere accadono e non devono andare fuori limite. In ogni caso, ancora una volta mi scuso con Carrasco”. SportFace.

