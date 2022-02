Barbara d’Urso ospite della finale del Grande Fratello Vip: ecco per quale motivo (Di giovedì 10 febbraio 2022) Poco prima dell’inizio de La Pupa e il Secchione, Barbara d’Urso sarà ospite della finale del Grande Fratello Vip condotta da Alfonso Signorini. Dagospia anticipa questa notizia bomba, ecco i dettagli a seguire. Barbara d’Urso ospite della finale del Grande Fratello Vip: il motivo Alfonso Signorini per la finalissima del Grande Fratello Vip, prevista lunedì... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 10 febbraio 2022) Poco prima dell’inizio de La Pupa e il Secchione,saràdelVip condotta da Alfonso Signorini. Dagospia anticipa questa notizia bomba,i dettagli a seguire.delVip: ilAlfonso Signorini per la finalissima delVip, prevista lunedì... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

QuiMediaset_it : Nuovo record di ascolti per @pomeriggio5: ieri il programma di #Canale5 ha segnato il 18.97% di share attiva e 2.29… - carmelitadurso : Capitolo II ?????????? “Madreh… Che paura, sembrate Barbara d’Urso… Che orrore!!” ???????? #lapupaeilsecchioneshow… - MediasetPlay : Ma Barbara, tu sei una presentatrice più che esemplarA! ?? Barbara d’Urso conduce #LaPupaeilSecchioneShow! Da marte… - AlbiIndecente : Serena Bortone, Barbara d'Urso e Alberto Matano con gli occhi infossatissimi per Blanco. - MariaMacca3 : @pomeriggio5 DEVO DIRE A PIERSILVIO BERLUSCONI NON TOGLIERE A BARBARA POMERIGGIO 5'' LEI DA' AL POPOLO QUELLO CHE L… -