Barbara D'urso alla finale del GF Vip per lanciare La Pupa e il Secchione Show (Di giovedì 10 febbraio 2022) Alfonso Signorini e Barbara D'Urso Ragazziiiiii, Barbara D'urso torna al Grande Fratello! Nessun ritorno di fiamma tra la conduttrice e lo storico reality di Canale 5, ma un'ospitata per lanciare la sua nuova fatica televisiva, La Pupa e il Secchione Show. Alfonso Signorini – secondo quanto riporta Giuseppe Candela per Dagospia – ospiterà l'"amica" e collega durante la finale del Grande Fratello Vip, in programma lunedì 14 marzo, per lanciare la nuova edizione del reality con pupe e secchioni al via 24 ore dopo (15 marzo) su Italia 1. Entrambi i format, ricordiamo, sono prodotti da Endemol Shine. Per La Pupa e il Secchione Show, dunque, motori più che accesi e fari – neanche a ...

