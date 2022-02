Bar e locali al bivio per il caro bollette. “Prezzi su? Volevamo evitarlo, ma costi aumentati del 40%”. “Per ora no, rischiamo di perdere clientela” (Di giovedì 10 febbraio 2022) Prima i mesi di lockdown, poi le successive restrizioni, in più la diminuzione dei clienti (tra smartworking e quarantene) e adesso anche il caro bollette di luce e gas e il conseguente aumento delle materie prime. Gestori e titolari degli esercizi pubblici come i bar si trovano a fronteggiare un momento di grande difficoltà. C’è chi parla di aumenti dei costi del 40% e chi, invece, registra un raddoppio delle uscite: i rincari comunque colpiscono tutti gli esercizi commerciali. I gestori, così, si trovano davanti a un bivio: aumentare o no i Prezzi di caffè e brioche? A Milano c’è chi come Albar, locale ai piedi del palazzo della Regione, da settimane ha esposto un cartello informando i clienti che i Prezzi del menu sono stati aumentati a causa dei maggiori ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022) Prima i mesi di lockdown, poi le successive restrizioni, in più la diminuzione dei clienti (tra smartworking e quarantene) e adesso anche ildi luce e gas e il conseguente aumento delle materie prime. Gestori e titolari degli esercizi pubblici come i bar si trovano a fronteggiare un momento di grande difficoltà. C’è chi parla di aumenti deidel 40% e chi, invece, registra un raddoppio delle uscite: i rincari comunque colpiscono tutti gli esercizi commerciali. I gestori, così, si trovano davanti a un: aumentare o no idi caffè e brioche? A Milano c’è chi come Albar, locale ai piedi del palazzo della Regione, da settimane ha esposto un cartello informando i clienti che idel menu sono statia causa dei maggiori ...

Advertising

ilfattovideo : Bar e locali al bivio per il caro bollette. “Prezzi su? Volevamo evitarlo, ma costi aumentati del 40%”. “Per ora no… - enzoblogger : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Io se fossi om voi inizierei a preoccuparmi dei problemi di fame dovuti Al green pa… - po_delta : RT @mbmarino: A Nuova Delhi, la città indiana tra le più inquinate al mondo, aprono gli “Oxygen bar”: sono locali in cui respirare da appos… - Maria09798210 : @PileriGabriele @Sallyvan13 @matteosalvinimi All'aperto intendevo per poter andare ai bar,nei locali e ristoranti!Pensavo fosse ovvio! - AntiComuec : @SkyTG24 MadIÓcaroAUSTRIA - Allentamento anche in Austria. Dal 5 febbraio il coprifuoco per i locali è slittato dal… -

Ultime Notizie dalla rete : Bar locali Foto romantiche, cicchetti a tema e promozioni speciali: Treviso diventa "Città degli Innamorati" ... ci sarà anche la possibilità di degustare piatti e cicchetti a tema nei locali della città, dolci ... Nella pagina dedicata su trevisoperte.it/iniziative si possono trovare tutti i negozi, i bar e i ...

Primo Daspo dai locali: fuori da bar e gelaterie Divieto di mettere piede in tutti i locali del Vicentino per un anno. Non solo bar, birrerie, discoteche o dove sia possibile acquistare alcolici, ma in tutte quelle attività identificate come esercizi pubblici, gelaterie e pasticcerie ...

Primo Daspo dai locali: fuori da bar e gelaterie Il Giornale di Vicenza In maschera sulle piste da sci? Succede a La Thuile Il parco sulla neve gode di una posizione soleggiata proprio vicina alla partenza delle piste, alla scuola di sci e al piazzale delle funivie dove si trovano bar e ristoranti per potersi riscaldare e ...

Movida, Borgo Dora potrebbe diventare zona rossa Sono le aree dove si concentra la maggior parte dei locali serali frequentati dal popolo della notte. È qui che la presenza di ristoranti e cocktail bar, negli ultimi mesi, sta facendo salire la ...

... ci sarà anche la possibilità di degustare piatti e cicchetti a tema neidella città, dolci ... Nella pagina dedicata su trevisoperte.it/iniziative si possono trovare tutti i negozi, ie i ...Divieto di mettere piede in tutti idel Vicentino per un anno. Non solo, birrerie, discoteche o dove sia possibile acquistare alcolici, ma in tutte quelle attività identificate come esercizi pubblici, gelaterie e pasticcerie ...Il parco sulla neve gode di una posizione soleggiata proprio vicina alla partenza delle piste, alla scuola di sci e al piazzale delle funivie dove si trovano bar e ristoranti per potersi riscaldare e ...Sono le aree dove si concentra la maggior parte dei locali serali frequentati dal popolo della notte. È qui che la presenza di ristoranti e cocktail bar, negli ultimi mesi, sta facendo salire la ...