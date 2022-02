BANDAI NAMCO EUROPE annuncia nuovi giochi per Switch (Di giovedì 10 febbraio 2022) BANDAI NAMCO EUROPE ha annunciato oggi tre nuovi titoli: Klonoa Phantasy Reverie Series, SD GUNDAM BATTLE ALLIANCE eTaiko no Tatsujin™: Rhythm Festival. Klonoa Phantasy Reverie Series Celebrando il 25° anniversario del franchise, Klonoa Phantasy Reverie Series includerà Klonoa: Door to Phantomile e Klonoa 2: Lunatea’s Veil. La grafica dei due titoli è stata completamente rinnovata offrendo 60 fps e una risoluzione massima di 4K, mentre l’amato mondo e la celebre esperienza di gioco di Klonoa sono stati fedelmente preservati per conquistare sia i nuovi giocatori che i fan del titolo originale. Lanciato inizialmente nel 1997 da NAMCO, Klonoa è un gioco di piattaforme a scorrimento orizzontale che include una serie di vivaci personaggi in un mondo di gioco ... Leggi su gamerbrain (Di giovedì 10 febbraio 2022)hato oggi tretitoli: Klonoa Phantasy Reverie Series, SD GUNDAM BATTLE ALLIANCE eTaiko no Tatsujin™: Rhythm Festival. Klonoa Phantasy Reverie Series Celebrando il 25° anniversario del franchise, Klonoa Phantasy Reverie Series includerà Klonoa: Door to Phantomile e Klonoa 2: Lunatea’s Veil. La grafica dei due titoli è stata completamente rinnovata offrendo 60 fps e una risoluzione massima di 4K, mentre l’amato mondo e la celebre esperienza di gioco di Klonoa sono stati fedelmente preservati per conquistare sia igiocatori che i fan del titolo originale. Lanciato inizialmente nel 1997 da, Klonoa è un gioco di piattaforme a scorrimento orizzontale che include una serie di vivaci personaggi in un mondo di gioco ...

Advertising

robopopweb : Bandai Namco Entertainment ha annunciato SD Gundam Battle Alliance, il nuovo action RPG per PC e console… - RpgBox77 : @Muan79 Già, fantastico. Bandai Namco si conferma il publisher giapponese N.1 per quanto riguarda il supporto a Xbox. - infoitscienza : Elden Ring e Dark Souls a rischio vulnerabilità? Bandai Namco pubblica una dichiarazione - AkibaGamers : BANDAI NAMCO Entertainment ha annunciato Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival nel corso del Nintendo Direct di questa… - AkibaGamers : BANDAI NAMCO Entertainment annuncia #KLONOA Phantasy Reverie Series, titolo multipiattaforma in arrivo nel corso de… -