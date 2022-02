Banca Mediolanum | Doris | “Con risultati bilancio bonus da 2000 euro a ogni collaboratore”

(Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) – ”Questo risultato economico ci consente altresì di riconoscere unstraordinario di 2.000a ciascun nostrodi tutte le società del Gruppo, italiane ed estere”. Lo sottolinea Massimo, amministratore delegato dinel commentare i dati didel 2021 chiuso con 713 mln di, in crescita del 64% rispetto all’anno precedente. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Lo sottolinea Massimo Doris, amministratore delegato dinel commentare i dati di bilancio del 2021 chiuso con 713 mln di euro, in crescita del 64% rispetto all'anno precedente.Guadagna terreno(+1,5%) che ha chiuso il 2021 con un utile netto di 713,1 milioni (+64%). Fuori dal listino principale scattano Mfe (+8,7%), che avrebbe deciso di non presentare ...Lo sottolinea Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum nel commentare i dati di bilancio del 2021 chiuso con 713 mln di euro, in crescita del 64% rispetto all'anno precedente.Banca Mediolanum chiude il 2021 con un utile netto di 713,1 milioni di euro , superiore del 64% rispetto al 2020. Il Consiglio d’Amministrazione proporrà all'assemblea degli azionisti del 7 aprile un ...