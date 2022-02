(Di giovedì 10 febbraio 2022) MILANO (ITALPRESS) –, in occasione della diffusione dei dati di bilancio 2021, ha annunciato che erogherà undi 2.000a tutti i(3.300) e collaboratori (5.762) delle società italiane ed estere del Gruppo. Ilverrà riconosciuto nel mese di marzo 2022. “Gli eccellenti risultati raggiunti, con un Utile Netto pari a 713,1 milioni di, in crescita del 64% rispetto al 2020, verranno condivisi con tutti i collaboratori che hanno contribuito a un anno record, il 40mo dalla nascita del Gruppo”, viene evidenziato da.(ITALPRESS).

Advertising

MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Banca Mediolanum, bonus di 2mila euro a 9mila dipendenti e family banker -… - IlModeratoreWeb : Banca Mediolanum, bonus di 2mila euro a 9mila dipendenti e family banker - - ItaliaNotizie24 : Banca Mediolanum, bonus di 2mila euro a 9mila dipendenti e family banker - nestquotidiano : Banca Mediolanum, bonus di 2mila euro a 9mila dipendenti e family banker - QdSit : “Ci aspettiamo un 2021 buono. Puntiamo a migliorare la raccolta netta gestita dello scorso anno che si è attestata… -

Ultime Notizie dalla rete : Banca Mediolanum

Oltre le televisioni, Berlusconi in quegli anni acquisisce la Standa , fondaoperante prima come compagnia assicurativa e poi come, la casa editrice Mondadori , la squadra di calcio ...I rialzi più significativi son quelli di A2A (+0,7%), Atlantia (+0,6%),Generali (+2,2%),(+1%), Bper (+1,2%), Buzzi (+0,7%), Cnh Industrial (+1,6%), Fineco (+2%), Generali (+0,...MILANO (ITALPRESS) – Banca Mediolanum, in occasione della diffusione dei dati di bilancio 2021, ha annunciato che erogherà un bonus di 2.000 euro a tutti i dipendenti (3.300) e collaboratori (5.762 ...Guadagna terreno Banca Mediolanum (+1,5%) che ha chiuso il 2021 con un utile netto di 713,1 milioni (+64%). Fuori dal listino principale scattano Mfe (+8,7%), che avrebbe deciso di non presentare ...