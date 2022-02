Balneari | Gentiloni | non si può ignorare regime competizione

(Di giovedì 10 febbraio 2022) "Essendo il turismo così importante per un Paese come l'Italia, è molto importante investire e farlo con capacità di sfruttare al massimo quelle che sono le concessioni, quindi queste ...

ANSA Nuova Europa

"La soluzione che la Commissione indica da tempo è abbastanza semplice. Non occorre rivedere molte norme", spiega il commissario europeo ......investire e farlo con capacità di sfruttare al massimo quelle che sono le concessioni, ... Lo sottolinea in un punto stampa il commissario Ue agli Affari Economici, Paolo. . 10 ...(ANSA) - BRUXELLES, 10 FEB - "Essendo il turismo così importante per un Paese come l'Italia, è molto importante investire e farlo con capacità di sfruttare al massimo quelle che sono le concessioni ...chiede David Carretta al commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni, a margine della conferenza stampa sulle stime economiche invernali. E specifica: "In queste ore vediamo un forte dibattito ...